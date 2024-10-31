Зеленский уволил генпрокурора Костина

Чиновник подал на увольнение на фоне скандала с раздачей инвалидностей прокурорам от МСЭК

Андрей Костин (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

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Документ датирован 31 октября.

Ранее, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за увольнение генпрокурора – "за" было 255 народных избранников .

Заявление об увольнении с должности Костин сделал по итогам состоявшейся 22 октября Совета национальной безопасности и обороны по злоупотреблениям в системе медико-социальной экспертизы. Тогда президент Зеленский заявил, что тогдашний генпрокурор должен понести "политическую ответственность" за ситуацию в органах прокуратуры .

Накануне, 16 октября, журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование: выяснилось, что почти все прокуроры Хмельнитчины оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы, ранее арестованной по подозрению в незаконном обогащении.

17 октября Костин уволил руководителя Хмельницкой облпрокуратуры. Впоследствии пять руководителей областных и глава одной спецпрокуратуры написали заявления об увольнении – все они получали повышенные пенсии по решению суда.

Нардеп от Слуги народа Костин занимал должность генпрокурора с 28 июля 2022 года. Ирину Венедиктову, предшественницу Костина на посту, после увольнения отправили послом в Швейцарию.

Пока неизвестно, кто станет следующим генпрокурором