Уже 133 российских военных преступника получили судебные приговоры – сколько очно

По данным экс-генпрокурора Костина, правоохранители установили 721 подозреваемого в военных преступлениях, 514 обвинительных актов направлены в суд

Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Уже 133 российских военных преступника получили реальные судебные приговоры, сообщил бывший генеральный прокурор Андрей Костин в своей отчетной речи в Верховной Раде.

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"Уверенно могу сказать, что Украина является первой в мире страной, которая в условиях активных боевых действий не только системно документирует, но и расследует военные преступления", – заявил экс-чиновник.

По его данным, правоохранители установили 721 подозреваемого в военных преступлениях, 514 обвинительных актов направлены в суд, а уже 133 военных преступника получили реальные судебные приговоры.

ДОПОЛНЕНО. В пресс-службе Офиса генпрокурора уточнили LIGA.net, что большинство из этих приговоров заочные, а около 20 — очные. Заочный приговор означает, что обвиняемого не смогли задержать, а значит, судебное разбирательство проходило в его отсутствие.

Костин заявил, что особое внимание Офис генпрокурора уделял обеспечению ответственности агрессора за преступления, повлекшие масштабный долгосрочный ущерб для будущих поколений – речь идет о преступлениях против окружающей среды и экоциде, а также преступлениях россиян против украинского культурного наследия.

Ранее начальник профильного Департамента ОГП Юрий Белоусов рассказал, что около 80% казней украинских военнослужащих россиянами произошли в 2024 году. На тот момент ведомство располагало информацией о гибели 93 украинских бойцов, которые были казнены именно на поле боя.