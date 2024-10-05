Россияне казнили четырех бойцов ВСУ на Агрегатном заводе в Волчанске – прокуратура
Российские оккупанты по приказу командования казнили четырех военнопленных бойцов ВСУ на территории Агрегатного завода в Волчанске летом 2024 года. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в интервью сайту OBOZ.ua.
По его словам, прокуроры уже начали досудебное расследование по военному преступлению, документируются такие факты благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки. Именно подразделения ГУР освобождали Агрегатный завод в сентябре.
Поводом к началу этого расследования были допросы военнопленных захватчиков – во время них россияне и свидетельствовали о совершении преступления, объяснил Фильчаков.
Он отметил, что расследование таких преступлений имеет свои трудности (особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий), но этот случай уникален – в украинском плену находится оккупант, который может стать подозреваемым в деле.
"Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказывания вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы", – подытожил правоохранитель.
- В июне генпрокурор Костин сообщил, что за время полномасштабного вторжения четыре россиянина получили подозрения в казнях украинских защитников, уже был один приговор суда.
- Руководитель профильного департамента Офиса генпрокурора Белоусов сообщил, что около 80% казней украинских военнослужащих россиянами произошли в 2024 году. В настоящее время ОГП располагает информацией о гибели 93 украинских бойцов, которые были казнены именно на поле боя.
- Офис генпрокурора предварительно установил данные 16 бойцов ВСУ, которых под Покровском расстреляли российские захватчики в начале октября, однако эти данные еще проверяются из уважения к близким защитников.