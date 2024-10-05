Россияне казнили четырех бойцов ВСУ на Агрегатном заводе в Волчанске – прокуратура

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские оккупанты по приказу командования казнили четырех военнопленных бойцов ВСУ на территории Агрегатного завода в Волчанске летом 2024 года. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в интервью сайту OBOZ.ua.

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По его словам, прокуроры уже начали досудебное расследование по военному преступлению, документируются такие факты благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки. Именно подразделения ГУР освобождали Агрегатный завод в сентябре.

Поводом к началу этого расследования были допросы военнопленных захватчиков – во время них россияне и свидетельствовали о совершении преступления, объяснил Фильчаков.

Он отметил, что расследование таких преступлений имеет свои трудности (особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий), но этот случай уникален – в украинском плену находится оккупант, который может стать подозреваемым в деле.

"Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказывания вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы", – подытожил правоохранитель.