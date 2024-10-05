Росіяни стратили чотирьох бійців ЗСУ на Агрегатному заводі у Вовчанську – прокуратура

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Російські окупанти за наказом командування стратили чотирьох військовополонених бійців ЗСУ на території Агрегатного заводу у Вовчанську влітку 2024 року. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в інтерв'ю сайту OBOZ.ua.

За його словами, прокурори вже розпочали досудове розслідування щодо воєнного злочину, документуються такі факти завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки. Саме підрозділи ГУР звільняли Агрегатний завод у вересні.

Приводом для початку цього розслідування були допити військовополонених загарбників – під час них росіяни й засвідчили про вчинення злочину, пояснив Фільчаков.

Він зазначив, що розслідування таких злочинів має свої труднощі (особливо через бойові дії, котрі ускладнюють доступ до місця подій), але цей випадок є унікальним – в українському полоні перебуває окупант, який може стати підозрюваним у справі.

"Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі", – підсумував правоохоронець.