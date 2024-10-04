Офіс генпрокурора: 80% страт українських військових на полі бою сталися у 2024 році

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Близько 80% страт українських військовослужбовців росіянами сталися у 2024 році. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

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"Наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити, що десь 80% всіх страт відбулося в цьому році. Що говорить про таке серйозне збільшення цих випадків у 2024 році", – сказав він.

За словами Бєлоусова, ставлення російських окупаційних військ до українських військовополонених "значно погіршилось" з листопада 2023 року.

"Мабуть, найбільш таким резонансним прикладом є наші військовополонені, які загинули в Оленівці. Але такі випадки фіксуються й в інших місцях несвободи", – заявив представник ОГП.

Нещодавно був опублікований звіт верховного комісара ООН з прав людини, де було підтверджено факт страти 10 військовополонених в інших місцях утримання, нагадав він.

Бєлоусов зазначив, що ці випадки також зафіксовані й що ведуться великі розслідування щодо місць несвободи як на території Росії, так і на окупованих територіях.

Він додав, що проводяться допити всіх українських військовополонених, які повертаються з полону, і що всі вони зазнають жорстоких тортур. За його словами, під час цих тортур деякі військовослужбовці гинуть від рук представників ЗС РФ, ФСБ або інших силовиків країни-агресора.

Напередодні у мережі з'явилася інформація про розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку. На кадрах було видно, як українські бійці вийшли з лісопосадки у супроводі російських загарбників: їх вишикували в шеренгу, а потім розстріляли. Офіс генпрокурора того самого дня розпочав розслідування.