"Не всі тіла повернуті". У Коордштабі розповіли, скільки військових загинули в полоні РФ

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

З початку повномасштабної війни у російському полоні загинули щонайменше 117 українських військовополонених. Про це в коментарі журналістам Politico розповіла представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Цимбалюк.

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За її словами, через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість загиблих у російських місцях утримання полонених, ймовірно, значно більша.

"Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повернуті, і Росія навіть не підтвердила, що багато з них перебували в полоні", – сказала Цимбалюк.

Напередодні у мережі з'явилася інформація про розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку. На кадрах було видно, як українські бійці вийшли з лісопосадки у супроводі російських загарбників: їх вишикували в шеренгу, а потім розстріляли. Офіс генпрокурора того ж дня розпочав розслідування.