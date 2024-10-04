"Не всі тіла повернуті". У Коордштабі розповіли, скільки військових загинули в полоні РФ
З початку повномасштабної війни у російському полоні загинули щонайменше 117 українських військовополонених. Про це в коментарі журналістам Politico розповіла представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Цимбалюк.
За її словами, через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість загиблих у російських місцях утримання полонених, ймовірно, значно більша.
"Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повернуті, і Росія навіть не підтвердила, що багато з них перебували в полоні", – сказала Цимбалюк.
Напередодні у мережі з'явилася інформація про розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку. На кадрах було видно, як українські бійці вийшли з лісопосадки у супроводі російських загарбників: їх вишикували в шеренгу, а потім розстріляли. Офіс генпрокурора того ж дня розпочав розслідування.
- 3 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що окупанти могли розстріляти трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку.
- 6 вересня загарбники стратили українського бійця та зняли це на камеру.
- 17 вересня омбудсмен з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що окупанти стратили беззбройного українського військовополоненого мечем.