Росіяни могли розстріляти трьох українських військовополонених у районі Торецька – йде розслідування

Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти могли розстріляти трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку, розпочато розслідування за статтею про воєнні злочини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

"Збройні сили рф систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права. 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками Збройних сил РФ українських військовослужбовців", – написав Офіс генпрокурора.

Відомство передає зміст допису: троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися окупанти – ті поклали захисників обличчям на землю, після чого майже одразу розстріляли у спину.

Наразі ці дані перевіряються, проводяться слідчі розшукові дії, аби встановити усі обставини цієї події.

4 червня генпрокурор Костін повідомив, що за час повномасштабної війни окупанти стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом росіянам, винесено один вирок суду.

18 червня генпрокурор написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я убитого окупантами захисника та дані потенційних командирів загарбників.

19 червня ГУР встановило причетних до страти чотирьох українських військовополонених у травні біля села Роботине Запорізької області.

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