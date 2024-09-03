Россияне могли расстрелять троих украинских военнопленных в районе Торецка
Российские оккупанты могли расстрелять трех украинских военнопленных на Торецком направлении, начато расследование по статье о военных преступлениях. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
"Вооруженные силы России систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права. 3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о возможном расстреле представителями Вооруженных сил РФ украинских военнослужащих", – написал Офис генпрокурора.
Ведомство передает содержание корреспонденции: трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрались оккупанты – те положили защитников лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.
Эти данные проверяются, проводятся следственные розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства этого события.
- 4 июня генпрокурор Костин сообщил, что за время полномасштабной войны оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного, о подозрениях сообщено четырем россиянам, вынесен один приговор суда.
- 18 июня генпрокурор написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого оккупантами защитника и данных потенциальных командиров захватчиков.
- 19 июня ГУР установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Роботино Запорожской области.
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