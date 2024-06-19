ГУР идентифицировало россиян, которые казнили пленных ВСУ возле Работино – имена и фото

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Главное управление разведки Министерства обороны установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Работино Запорожской области. Об этом сообщило ГУР.

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По информации разведки, во второй половине мая вблизи Работино военнослужащие государства-агрессора расстреляли украинских военнопленных.

Эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь вниз и в упор расстреливают.

Оккупанты, причастные к смертной казни украинских военных, входили в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного округа Вооруженных сил РФ. Пункт постоянной дислокации воинской части расположен в городе Шали (Чечня).

На момент казни украинских военнопленных под Работино полком командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, позывной "Буйвол".

К военному преступлению также причастны военнослужащие оккупационной армии:

→ капитан Нагорный Дмитрий Олегович – командир 2-го батальона;

→ старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович – командир 1-й штурмовой роты;

→ лейтенант Беков Заур Сергеевич – командир 3-й штурмовой роты;

→ старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич – командир 6-й штурмовой роты.

Главное управление разведки

В разведке отметили, что указанные военнослужащие также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года. Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.

18 июня Костин сообщил, что на Донецком направлении фронта российские оккупанты казнили бойца ВСУ методом обезглавливания.

Украинские прокуроры установили личность украинского военного, казненного оккупантами в Донецкой области.

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