ГУР идентифицировало россиян, которые казнили пленных ВСУ возле Работино – имена и фото
Главное управление разведки Министерства обороны установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Работино Запорожской области. Об этом сообщило ГУР.
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По информации разведки, во второй половине мая вблизи Работино военнослужащие государства-агрессора расстреляли украинских военнопленных.
Эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь вниз и в упор расстреливают.
Оккупанты, причастные к смертной казни украинских военных, входили в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного округа Вооруженных сил РФ. Пункт постоянной дислокации воинской части расположен в городе Шали (Чечня).
На момент казни украинских военнопленных под Работино полком командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, позывной "Буйвол".
К военному преступлению также причастны военнослужащие оккупационной армии:
→ капитан Нагорный Дмитрий Олегович – командир 2-го батальона;
→ старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович – командир 1-й штурмовой роты;
→ лейтенант Беков Заур Сергеевич – командир 3-й штурмовой роты;
→ старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич – командир 6-й штурмовой роты.
В разведке отметили, что указанные военнослужащие также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года. Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.
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