Путин назвал якобы количество пленных у Украины и России. ГУР опровергло

Андрей Юсов отметил, что вся информация о пленных известна Украине

Владимир Путин (Фото: EPA)

5 июня российский диктатор Владимир Путин во время пропагандистского мероприятия озвучил якобы число пленных украинцев и россиян. В комментарии LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов акцентировал, что данные Путина не соответствуют действительности и озвучены в пропагандистских целях.

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Диктатор утверждал, что в украинском плену якобы находится 1348 россиян, а в российском – 6465 украинских военных.

Представитель ГУР отметил, что эти заявления Путина раздаются накануне важных международных мероприятий и событий Глобального саммита мира, где одной из ключевых тем будет вопрос защиты прав военнопленных и возвращение их домой.

По словам Юсова, подобные заявления диктатора – это часть операции влияния, дезинформации и является признаком того, что для России вопрос пленных также является болезненным.

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Озвученное Путиным якобы с точностью до десятков число пленных не соответствует действительности, в частности, по количеству военнопленных РФ в украинском плену, подчеркнул Юсов.

Однако Украина не будет называть альтернативные цифры, заметил он.

"Украина придерживается своих принципов и, собственно, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными конкретных цифр не называет, хотя работают соответствующие реестры Координационного штаба, Национального информационного бюро. Ведется учет гораздо более подробный и широкий, чем даже Международный комитет Красного Креста", – объяснил представитель.

Юсов отметил, что вся информация о пленных известна украинской стороне, а свое заявление Путин озвучил в пропагандистских целях.

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29 мая в Украине открыли третий лагерь для содержания российских военнопленных и отправили туда первых россиян.

31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.

15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира. Президент Зеленский отмечал, что среди тем на мероприятии будет освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.

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