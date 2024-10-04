"Не все тела даже вернули". В Коордштабе рассказали, сколько военных погибло в плену РФ

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в российском плену погибли не менее 117 украинских военнопленных. Об этом в комментарии журналистам Politico рассказала представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виктория Цымбалюк.

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По ее словам, из-за отсутствия международного надзора реальное количество погибших в российских местах содержания пленных, вероятно, значительно больше.

"Это число, которое у нас есть. Но, конечно, не все тела возвращены, и Россия даже не подтвердила, что многие из них находились в плену", – сказала Цымбалюк.

Накануне в сети появилась информация о расстреле 16 украинских военных на Покровском направлении. На кадрах было видно, как украинские бойцы вышли из лесопосадки в сопровождении российских захватчиков: их выстроили в ряд, а затем расстреляли. Офис генпрокурора в тот же день начал расследование.