США не могут подтвердить массовый расстрел украинских военных: нет "доказательств"

В Госдепе заявили, что наблюдают за подобными действиями со стороны России с начала полномасштабной войны

Мэтью Миллер (Фото: скриншот видео)

В Госдепартаменте США прокомментировали расстрел 16 украинских военных, которые сдались в плен российским солдатам. Представитель ведомства Мэтью Миллер заявил на брифинге 2 октября, что американская сторона не может это подтвердить.

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"Мы видели отчеты. У меня нет независимой информации, чтобы это подтвердить. Я думаю, что это уместно, чтобы Украина провела расследование, о котором она объявила", — сказал Миллер.

Он отметил, что США наблюдают за тем, как Россия "совершает ужасные действия" с начала полномасштабной войны против Украины.

Информация о расстреле 16 украинских военных на Покровском направлении и видео происшествия появились 1 октября. На кадрах, которые распространили в соцсетях, было видно, как украинские воины вышли из лесопосадки в сопровождении россиян. Их выстроили в шеренгу, а затем расстреляли. Офис генпрокурора начал расследование.

3 сентября Офис генпрокурора сообщил, что оккупанты могли расстрелять трех украинских военнопленных на Торецком направлении.

6 сентября захватчики казнили украинского бойца и сняли это на камеру.

17 сентября омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты казнили безоружного украинского военнопленного мечом.