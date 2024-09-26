Расстреливали за воду. В ГУР раскрыли новые подробности блокады Волчанского завода

По свидетельствам пленных, их возмущало, что командиры оставляли себе большую часть продовольствия и воды

Россияне, заблокированные на агрегатном заводе (Фото предоставлено подразделением "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины)

За четыре месяца блокады Волчанского агрегатного завода логистика заблокированных на предприятии оккупантов происходила благодаря доставке дронами посылок с водой, продовольствием и БК. Это приводило к "тотальному голоду и жажде", рассказал в интервью LIGA.net командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР под псевдо "Линукс".

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По свидетельствам пленных, командиры заблокированных россиян из состава российского спецназа поддерживали дисциплину тотальным страхом, насилием и убийствами, отметил разведчик. Двух российских солдат, как пересказывает он, командиры застрелили за несколько дней до полного освобождения завода, потому что им показалось, что те "проглотили из бутылки больше воды, чем им было разрешено".

Большинство подробностей, рассказанных пленными, "Линукс" называет жуткими. По его словам, несколько раненых россиян застрелились, потому что долгое время не получали медицинскую помощь и их состояние ухудшалось.

"Голод на заводе достиг такого уровня, что россияне убили и съели несколько бродивших вокруг собак. По словам пленных, у них были идеи съесть печень убитых [российских военнослужащих]. Есть подозрение, что так они и сделали, поскольку на телах умерших россиян, которые мы увидели, были замечены отрезанные куски мяса и разных органов. Я понимаю, как это звучит, но это то, что мы видели", – рассказал командир подразделения.

К моменту захвата агрегатного завода россиян там оставалось около 80 человек. Большинство из них было ликвидировано. На финальной стадии украинским защитникам удалось захватить около двух десятков пленников.

"Они, в частности, сообщили, что спецназовцы ГРУ, которые ими командовали, были либо убиты, либо единицы попытались отойти, оставив своих подчиненных умирать на заводе. Кроме того, по свидетельствам пленных, их возмущало, что командиры оставляли себе большую часть продовольствия и воды, которые им передавали с помощью сбросов с дронов", – сказал "Линукс".