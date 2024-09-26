Розстрілювали за воду. В ГУР розкрили нові подробиці блокади Вовчанського заводу

Зі свідчень полонених, їх обурювало, що командири залишали собі більшу частину харчів і води

Росіяни, які були заблоковані на агрегатному заводі (Фото надане підрозділом "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України)

За чотири місяці блокади Вовчанського агрегатного заводу логістика заблокованих на підприємстві окупантів відбувалась завдяки доставленню дронами посилок із водою, харчами і БК. Це призводило до "тотального голоду і спраги", розповів в інтерв’ю LIGA.net командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР на псевдо "Лінукс".

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Зі свідчень полонених, командири заблокованих росіян зі складу російського спецпідрозділу тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами, зазначив розвідник. Двох російських солдатів, як переказує він, командири застрелили за кілька днів до повного звільнення заводу, бо їм здалось, що ті "ковтнули з пляшки більше води, ніж їм було дозволено".

Більшість подробиць, які розповіли полонені, "Лінукс" називає моторошними. За його словами, кілька поранених росіян застрелились, тому що довгий час не отримували медичної допомоги і їх стан погіршувався.

"Голод на заводі сягнув такого рівня, що росіяни вбили і зʼїли кілька собак, які бродили навколо. Зі слів полонених, у них були ідеї з’їсти печінку вбитих [російських військовослужбовців]. Є підозра, що так вони і зробили, оскільки на тілах померлих росіян, які ми побачили, було помічено відрізані шматки мʼяса та різних органів. Я розумію, як це звучить, але це те, що ми бачили", – розповів командир підрозділу.

На момент захоплення агрегатного заводу росіян там залишалось близько 80 осіб. Більшість із них було ліквідовано. На фінальній стадії українським захисникам вдалось захопити близько двох десятків полонених.

"Вони, зокрема, повідомили, що спецпризначенці ГРУ, які ними командували, були або вбиті, або одиниці спробували відійти, залишивши своїх підлеглих помирати на заводі. Окрім того, зі свідчень полонених, їх обурювало що командири залишали собі більшу частину харчів і води, які їм передавали за допомогою скидів із дронів", – сказав "Лінукс".