Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод у Харківській області. Про це повідомила пресслужба ГУР і опублікувала відповідне відео. Обережно: на відео ненормативна лексика.

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У результаті спецоперації підрозділи ГУР повністю звільнили територію підприємства та знищили окупантів в усіх будівлях заводу. У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", Російський добровольчий корпус, "Юнгер", БДК та "Терор".

Бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з росіянами в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

"Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", залучаючи до оборони найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва)", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів, керованих авіабомб та важкі вогнеметні системи "Солнцепек". Однак бійцям ГУР вдалося знищити противника та взяти полонених.

Територію агрегатного заводу передано під контроль Збройних Сил України після зачистки усіх 30 будівель об'єкта.

25 серпня стало відомо, що російські військові вже кілька місяців залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську.

16 вересня ОТУ "Харків" повідомило, що у Вовчанську росіяни обстріляли райони біля агрегатного заводу – й цим завдали втрат своїм же підрозділам.

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