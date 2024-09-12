"Акт відплати за організацію катівень". У Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців – ГУР
У середу, 11 вересня, у російському місті Єкатеринбург пролунав вибух на території військової частини Росгвардії. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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За інформацією української розвідки, вибух пролунав біля контрольно-пропускного пункту військової частини.
У ГУР назвали це актом відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України. Підрив здійснили представники підпілля у взаємодії з українською розвідкою.
Виготовлений вибуховий пристрій уламкової дії загальною вагою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. У результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнали автомобілі окупантів.
Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації, стверджують у розвідці.
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