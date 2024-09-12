"Акт відплати за організацію катівень". У Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців – ГУР

Вибух на об'єкті окупантів – спільна операція ГУР та місцевого підпілля

Місце події (Фото: ГУР)

У середу, 11 вересня, у російському місті Єкатеринбург пролунав вибух на території військової частини Росгвардії. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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За інформацією української розвідки, вибух пролунав біля контрольно-пропускного пункту військової частини.

У ГУР назвали це актом відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України. Підрив здійснили представники підпілля у взаємодії з українською розвідкою.

Виготовлений вибуховий пристрій уламкової дії загальною вагою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. У результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнали автомобілі окупантів.

Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації, стверджують у розвідці.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

23 червня Військово-морські сили повідомили про спільне із СБУ знищення російського складу "шахедів" і супутньої інфраструктури, а також ліквідацію інструкторів окупантів.

20 серпня ГУР повідомило, що російський військовий підірвав штаб окупантів підрозділу "Шторм Z" та перейшов на бік України.

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