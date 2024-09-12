Сили оборони підірвали залізницю в Бєлгородській області Росії, рух нею паралізовано – джерело
10 вересня у Бєлгородській області Росії українські військовослужбовці здійснили мінування та підрив на залізничній ділянці Старий Оскіл – Валуйки. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українській розвідці.
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За його словами, підрив залізниці окупантів – спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
У результаті операції було пошкоджено вантажний поїзд, який забезпечував логістичні потреби російських військовослужбовців. Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулися.
Вказана залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували, наголосив співрозмовник.
- 25 вересня російські пропагандисти заявили про атаку на Бєлгородську область, унаслідок якої було пошкоджено газопровід та лінію електропередач.
- 8 вересня у Бєлгородській області спалахнули цистерни з пальним. Місцева влада назвала причиною загоряння атаку нібито українського дрона.
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