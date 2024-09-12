Сили оборони підірвали залізницю в Бєлгородській області Росії, рух нею паралізовано – джерело

У результаті операції було пошкоджено поїзд, який забезпечував логістичні потреби військовослужбовців РФ

Бєлгородська область (Фото: ресурс окупантів)

10 вересня у Бєлгородській області Росії українські військовослужбовці здійснили мінування та підрив на залізничній ділянці Старий Оскіл – Валуйки. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українській розвідці.

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За його словами, підрив залізниці окупантів – спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

У результаті операції було пошкоджено вантажний поїзд, який забезпечував логістичні потреби російських військовослужбовців. Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулися.

Вказана залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували, наголосив співрозмовник.

Фото: пропагандистський Telegram-канал Baza

Фото: пропагандистський Telegram-канал Baza

Фото: пропагандистський Telegram-канал Baza

Фото: пропагандистський Telegram-канал Baza

Фото: пропагандистський Telegram-канал Baza

25 вересня російські пропагандисти заявили про атаку на Бєлгородську область, унаслідок якої було пошкоджено газопровід та лінію електропередач.

8 вересня у Бєлгородській області спалахнули цистерни з пальним. Місцева влада назвала причиною загоряння атаку нібито українського дрона.

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