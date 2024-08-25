Росіяни заявили про атаку на Бєлгородщину: пошкоджено газопровід і ЛЕП

Унаслідок атаки на Бєлгородську область було пошкоджено газопровід та ЛЕП, росіяни публікують відео

Газопровід (Фото: пропагандисти РФ)

Російські пропагандисти заявили про атаку на Бєлгородську область в ніч проти 25 серпня: пошкоджено газопровід та лінію електропередач. Згодом це підтвердив губернатор В'ячеслав Гладков.

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За словами Гладкова, внаслідок атаки на Бєлгородську область загинули п'ятеро, поранені ще 12 людей.

Він заявив про пошкоджений газопровід та ЛЕП: "Пошкоджено газопровід, унаслідок чого селище Ракитне, а також села Бориспілья і Новоленінське тимчасово залишилися без газу. Також зафіксовано локальні пошкодження на лінії електропередачі".

Місцеві Telegram-канали публікують відео, на якому, ймовірно, горить газопровід.

На всій території Бєлгородської області з 15 серпня запроваджено режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

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