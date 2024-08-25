В РФ заявили об атаке на Белгородскую область: есть погибшие, поврежден газопровод и ЛЭП

В результате атаки на Белгородскую область был поврежден газопровод и ЛЭП, россияне публикуют видео

Газопровод (Фото: пропагандисты РФ)

Российские пропагандисты заявили об атаке на Белгородскую область в ночь на 25 августа: поврежден газопровод и линия электропередач, известно о погибших. Впоследствии это подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

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По словам Гладкова, в результате атаки на Белгородскую область погибли пятеро, ранены еще 12 человек.

Он заявил о поврежденном газопроводе и ЛЭП: "Поврежден газопровод, в результате чего поселок Ракитное, а также села Борисполье и Новоленинское временно остались без газа. Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи".

Местные Telegram-каналы публикуют видео, где, вероятно, горит газопровод.

На всей территории Белгородской области с 15 августа был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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