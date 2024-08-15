В Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня
На всей территории Белгородской области с 15 августа вводится режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Соответствующее решение было принято во время заседания правительственной комиссии под руководством министерства чрезвычайных дел страны-агрессора, отметил он.
"На заседании правительственной комиссии РФ было принято решение о введении по всей территории Белгородской области чрезвычайной ситуации федерального уровня", – говорится в сообщении.
Гладков не уточнил, какие ограничительные меры будут действовать для жителей области, однако сообщил, что подробную информацию о режиме ЧС власти предоставят позже.
7 августа, на второй день украинской операции, режим чрезвычайной ситуации объявили в соседней Курской области. Уже 9 августа российская правительственная комиссия признала положение в области чрезвычайной ситуацией федерального значения.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти.
- 12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.
- В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.
Читайте также: Спецназовцы СБУ за раз взяли в плен рекордных 102 россиян в Курской области – фото