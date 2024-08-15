В Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня

Решение было принято во время заседания правительственной комиссии под руководством МЧС РФ

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

На всей территории Белгородской области с 15 августа вводится режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Соответствующее решение было принято во время заседания правительственной комиссии под руководством министерства чрезвычайных дел страны-агрессора, отметил он.

"На заседании правительственной комиссии РФ было принято решение о введении по всей территории Белгородской области чрезвычайной ситуации федерального уровня", – говорится в сообщении.

Гладков не уточнил, какие ограничительные меры будут действовать для жителей области, однако сообщил, что подробную информацию о режиме ЧС власти предоставят позже.

7 августа, на второй день украинской операции, режим чрезвычайной ситуации объявили в соседней Курской области. Уже 9 августа российская правительственная комиссия признала положение в области чрезвычайной ситуацией федерального значения.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

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