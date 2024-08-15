У Бєлгородській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального рівня

Рішення ухвалили під час засідання урядової комісії під керівництвом МНС РФ

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

На всій території Бєлгородської області з 15 серпня запроваджується режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

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Відповідне рішення ухвалили під час засідання урядової комісії під керівництвом міністерства надзвичайних справ країни-агресора, зазначив він.

"На засіданні урядової комісії РФ було ухвалене рішення про запровадження на всій території Бєлгородської області надзвичайної ситуації федерального рівня", – йдеться у повідомленні.

Гладков не уточнив, які обмежувальні заходи будуть діяти для мешканців області, проте повідомив, що детальну інформацію щодо режиму НС влада надасть пізніше.

7 серпня, на другий день української операції, режим надзвичайної ситуації оголосили у сусідній Курській області. Вже 9 серпня російська урядова комісія визнала стан в області надзвичайною ситуацією федерального значення.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

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