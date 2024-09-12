Силы обороны подорвали ж/д в Белгородской области, движение по ней парализовано – источник

В результате операции был поврежден поезд, обеспечивавший логистические нужды военнослужащих РФ

Белгородская область (Фото: ресурс оккупантов)

10 сентября в Белгородской области России украинские военнослужащие совершили минирование и подрыв на железнодорожном участке Старый Оскол – Валуйки. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в украинской разведке.

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По его словам, подрыв железной дороги оккупантов – совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

В результате операции был поврежден грузовой поезд, обеспечивавший логистические нужды российских военнослужащих. После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов был отменен, подчеркнул собеседник.

Фото: пропагандистский Telegram-канал Baza

Фото: пропагандистский Telegram-канал Baza

Фото: пропагандистский Telegram-канал Baza

Фото: пропагандистский Telegram-канал Baza

Фото: пропагандистский Telegram-канал Baza

25 сентября российские пропагандисты заявили об атаке на Белгородскую область, в результате которой были повреждены газопровод и линия электропередач.

8 сентября в Белгородской области загорелись цистерны с топливом. Местные власти назвали причиной возгорания атаку якобы украинского дрона.

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