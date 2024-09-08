В Белгородской области горят цистерны с топливом: россияне жалуются на ВСУ – фото, видео

Дым от пожара можно увидеть за сотни метров

Пожар на площадке с топливом (Фото: местные паблики)

Вечером 8 сентября в Белгородской области загорелись цистерны с топливом, соответствующие фото и видео публикуют в местных пабликах в соцсетях. Местные власти назвали причиной возгорания атаку якобы украинского дрона.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.

В сети делятся кадрами с места пожара.

По словам главы Волоконовского района Сергея Бикетова, площадка для хранения топлива принадлежит агрохолдингу "Русагро" и находится в селе Ютановка. Сейчас там горят сразу 12 цистерн.

3 сентября удалось потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области, который бушевал 16 суток. В сети показали фото последствий.

7 сентября в Воронежской области произошел пожар на складе боеприпасов и техники. Источники LIGA.net сообщили, что это дело рук СБУ.

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