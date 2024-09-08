В Белгородской области горят цистерны с топливом: россияне жалуются на ВСУ – фото, видео
Вечером 8 сентября в Белгородской области загорелись цистерны с топливом, соответствующие фото и видео публикуют в местных пабликах в соцсетях. Местные власти назвали причиной возгорания атаку якобы украинского дрона.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.
В сети делятся кадрами с места пожара.
По словам главы Волоконовского района Сергея Бикетова, площадка для хранения топлива принадлежит агрохолдингу "Русагро" и находится в селе Ютановка. Сейчас там горят сразу 12 цистерн.
- 3 сентября удалось потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области, который бушевал 16 суток. В сети показали фото последствий.
- 7 сентября в Воронежской области произошел пожар на складе боеприпасов и техники. Источники LIGA.net сообщили, что это дело рук СБУ.
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