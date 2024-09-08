У Бєлгородській області палають цистерни з паливом: росіяни скаржаться на ЗСУ – фото, відео

Дим від пожежі можна побачити за сотні метрів

Пожежа на майданчику з паливом (Фото: місцеві пабліки)

Увечері 8 вересня у Бєлгородській області спалахнули цистерни з паливом, відповідні фото та відео публікують у місцевих пабліках у соцмережах. Місцева влада назвала причиною загоряння атаку нібито українського дрона.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрон атакував майданчик із паливом у Волоконівському районі. В результаті вибуху стався спалах резервуарів.

У мережі діляться кадрами з місця пожежі.

За словами голови Волоконівського району Сергія Бікетова, майданчик для зберігання палива належить агрохолдингу "Русагро" та знаходиться у селі Ютанівка. Нині там горять одразу 12 цистерн.

3 вересня вдалося загасити пожежу на нафтобазі в Ростовській області, яка вирувала 16 діб. У мережі показали фото наслідків.

7 вересня у Воронезькій області сталася пожежа на складі боєприпасів та техніки. Джерела LIGA.net повідомили, що це справа рук СБУ.

Читайте також: Влада Москви визнала влучання дрона в НПЗ. Там пожежа максимального рівня складності