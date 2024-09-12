"Акт возмездия за организацию пыточных". В Екатеринбурге подорвали росгвардейцев – ГУР

Взрыв на объекте оккупантов – совместная операция ГУР и местного подполья

Место происшествия (Фото: ГУР)

В среду, 11 сентября, в российском городе Екатеринбург раздался взрыв на территории воинской части Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

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По информации украинской разведки, взрыв прогремел возле контрольно-пропускного пункта воинской части.

В ГУР назвали это актом возмездия причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины. Подрыв совершили представители подполья во взаимодействии с украинской разведкой.

Изготовленное взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев. В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получили автомобили оккупантов.

Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации, утверждают в разведке.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

23 июня Военно-морские силы сообщили о совместном с СБУ уничтожении российского склада "шахедов" и сопутствующей инфраструктуры, а также ликвидации инструкторов оккупантов.

20 августа ГУР сообщило, что российский военный взорвал штаб оккупантов подразделения "Шторм Z" и перешел на сторону Украины.

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