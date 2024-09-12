"Акт возмездия за организацию пыточных". В Екатеринбурге подорвали росгвардейцев – ГУР
В среду, 11 сентября, в российском городе Екатеринбург раздался взрыв на территории воинской части Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
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По информации украинской разведки, взрыв прогремел возле контрольно-пропускного пункта воинской части.
В ГУР назвали это актом возмездия причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины. Подрыв совершили представители подполья во взаимодействии с украинской разведкой.
Изготовленное взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев. В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получили автомобили оккупантов.
Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации, утверждают в разведке.
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