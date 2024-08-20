ГУР: Россиянин перешел на сторону Украины и подорвал комбата "Шторм Z" с офицерами – видео

"Сильвер" – россиянин, перешедший на сторону Украины (Фото: ГУР)

Государственный проект "Хочу жить" и воюющий на стороне Украины Легион Свобода России провели спецоперацию "Очерет" – во время которой российский военный взорвал штаб офицеров подразделения "Шторм Z" и перешел на сторону Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки.

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Военная разведка так описывает операцию "Очерет":

→ зимой 2024 года россиянин, пилот FPV-дронов, с позывным "Сильвером" вышел на связь с Легионом Свобода России;

→ "Сильвер" говорит, что пойти на сотрудничество с Украиной его побудили систематические военные и другие преступления командования, в частности внесудебные казни, избиения и поборы в подразделении;

→ во время взаимодействия с россиянином Украина получила ценную разведывательную информацию о расположении, численности и намерениях окупантов на конкретном направлении фронта;

→ в удобный момент "Сильвер" бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба "Шторм Z", где в тот момент спал его командир батальона и другие офицеры РФ.

"Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались". ― заявил "Сильвер".

После подрыва, пишет ГУР, россиянин скрылся заранее продуманным маршрутом и перешел на подконтрольную Украине территорию – и сейчас он стал рекрутом Легиона Свобода России.

Это военное соединение опубликовало видео со взрывом гранаты в подвале штаба "Шторм Z":

"Хочу жить" – украинский государственный проект, с помощью которого российские военные могут добровольно сдаться в плен.

По состоянию на 22 июня 2024-го через "Хочу жить" сдались 300 россиян, сообщала военная разведка.

"Шторм Z" – российские штурмовые отряды, в них, в том числе, вербуют заключенных. В марте глава Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, сообщил, что в составе подразделения есть пленные из террористической группы Вагнера и "Шторм-Z".

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