В РДК воюют пленные из Вагнера и "Шторм-Z". Командир: Они сражаются блестяще, лучше всех

Никитин заявил, что пленные понимают свое преступление, а потому хотят искупить вину

Денис Никитин (Фото: РДК)

В Русском добровольческом корпусе воюют пленные из террористической группы Вагнера и отрядов "Шторм-Z", куда набирали уголовников. Об этом сообщил командир подразделения Денис "White Rex" Никитин в интервью Украинской правде.

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По его словам, с недавнего времени РДК рекрутирует к себе бывших "вагнеровцев" и "штормовцев".

Он отметил, что они "блестяще" показывают себя на поле боя.

"Лучше всех. Командир нашей бронегруппы сейчас говорит: Мне добровольцы не нужны, только пленных давай", — сказал Никитин.

Командир РДК заявил, что пленные понимают свое преступление, а поэтому более мотивированы.

"Это лучший контингент, потому что они понимают, что к ним еще большее внимание, и они хотят искупить свою вину перед собственной совестью, этой страной, поэтому работают по максимуму. Они супермотивированы", — резюмировал он.

Ранее Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон анонсировали удары по военным объектам оккупантов в Белгороде и Курске.

Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

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