В РДК воюют пленные из Вагнера и "Шторм-Z". Командир: Они сражаются блестяще, лучше всех
В Русском добровольческом корпусе воюют пленные из террористической группы Вагнера и отрядов "Шторм-Z", куда набирали уголовников. Об этом сообщил командир подразделения Денис "White Rex" Никитин в интервью Украинской правде.
По его словам, с недавнего времени РДК рекрутирует к себе бывших "вагнеровцев" и "штормовцев".
Он отметил, что они "блестяще" показывают себя на поле боя.
"Лучше всех. Командир нашей бронегруппы сейчас говорит: Мне добровольцы не нужны, только пленных давай", — сказал Никитин.
Командир РДК заявил, что пленные понимают свое преступление, а поэтому более мотивированы.
"Это лучший контингент, потому что они понимают, что к ним еще большее внимание, и они хотят искупить свою вину перед собственной совестью, этой страной, поэтому работают по максимуму. Они супермотивированы", — резюмировал он.
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