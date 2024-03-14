У РДК воюють полонені з Вагнера та "Шторм-Z". Командир: Вони б'ються блискуче, краще за всіх

Денис Нікітін (Фото: РДК)

У Російському добровольчому корпусі воюють полонені з терористичної групи Вагнера та загонів "Шторм-Z", куди набирали карних злочинців. Про це повідомив командир підрозділу Денис "White Rex" Нікітін в інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, з недавнього часу РДК рекрутує до себе колишніх "вагнерівців" та "штормівців".

Він зазначив, що вони "блискуче" показують себе на полі бою.

"Краще за всіх. Командир нашої бронегрупи зараз каже: Мені добровольці не потрібні, тільки полонених давай", – сказав Нікітін.

Командир РДК заявив, що полонені розуміють свій злочин, а тому більш мотивовані.

"Це найкращий контингент, тому що вони розуміють, що до них ще більша увага, і вони хочуть спокутувати свою провину перед власною совістю, цією країною, тому працюють максимально. Вони супермотивовані", – резюмував він.

Раніше Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіне в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що в населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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