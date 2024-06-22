Более 300 российских военных сдались в плен через проект "Хочу жить" – ГУР
Главное управление разведки сообщило, что через государственный проект "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сдались в плен уже 300 россиян.
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"Количество обращений к государственному проекту "Хочу жить" действительно возросло и количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта более 300 российских оккупантов сдалось в плен, и часть из них сразу выразила желание не быть обмененными, а даже присоединиться к Силам обороны Украины", — рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Проект "Хочу жить" позволяет российским военным добровольно сдаться в плен. Он создан при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки для военнослужащих вооруженных сил России по добровольной сдаче в плен.
Представитель проекта Виталий Матвиенко в прошлом году говорил, что условия, в которых держат этих пленных, похожи на детские лагеря. У них нет решеток на окнах и спят они на обычных, а не двухъярусных кроватях.
- В мае 2024 стало известно, что Украина открыла третий лагерь для военнопленных из России.