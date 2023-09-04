"Хочу жить". У военнопленных россиян в Украине есть стоматолог, церковь, зарплата – Meduza

Представитель украинского государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко рассказал российскому оппозиционному изданию Meduza, в каких условиях Украина содержит российских военнопленных. По его словам, это похоже на "детские лагеря".

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"Я несколько раз посещал лагерь для военнопленных и хочу сказать, что условия там действительно шикарные, это действительно похоже на детские лагеря", – сказал он.

Матвиенко рассказал, что там нет решеток на окнах, а российские военнопленные спят не на двухъярусных, а на одноместных кроватях.

Они также могут получить лечение и связаться с родными.

"Все согласно нормам Женевских конвенций. Хотя по Женевским конвенциям связь с родными предполагается по переписке. Но у нас XXI век, поэтому письмо – только один из вариантов, можно и позвонить по телефону", – пояснил представитель проекта.

На территории лагеря есть стоматологический кабинет и церковь. Для мусульман – отдельный кабинет с окнами на восток, где можно помолиться. Есть возможность отдыхать, играть в футбол, рассказал Матвиенко.

По его словам, военнопленные также получают зарплату за работу, которая "не ущемляет их права и достоинства". Эта деятельность также осуществляется согласно нормам Женевских конвенций.

Отвечая на вопрос, как рассчитывается размер зарплаты, Матвиенко сказал "Согласно нормам Женевских конвенций, работающий военнопленный должен получать 0,25 швейцарских франков".

Он добавил, что работают все – от солдат до офицеров, хотя последним позволяют и не работать.

СПРАВКА. "Хочу жить" – государственный проект Координационного штаба по обращению с военнопленными, созданный при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки для военнослужащих вооруженных сил России по добровольной сдаче в плен.

В марте 2023 года сообщалось, что россияне в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен – в марте был рекорд по обращениям.

27 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что с начала работы проекта "Хочу жить" 24 000 россиян изъявили желание сдаться в плен.

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