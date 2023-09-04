RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Хочу жити". Військовополонені росіяни в Україні мають стоматолога, церкву, зарплатню – Meduza

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 16:21
Віталій Матвієнко (Фото: ArmyInform)

Речник українського державного проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко розповів російському опозиційному виданню Meduza, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених. За його словами, це схоже на "дитячі табори".

"Я кілька разів відвідував табір для військовополонених і хочу сказати, що умови там і справді шикарні, це дійсно схоже на дитячі табори", – сказав він.

Матвієнко розповів, що там немає решіток на вікнах, а російські військовополонені сплять не на двоярусних, а на одномісних ліжках.

Вони також мають можливість отримати лікування та зв'язатися з рідними.

"Усе згідно з нормами Женевських конвенцій. Хоча за Женевськими конвенціями зв'язок із рідними передбачається за листуванням. Але у нас XXI століття, тож лист – лише один із варіантів, можна і зателефонувати", – пояснив представник проєкту.

На території табору є також стоматологічний кабінет і церква. Для мусульман – окремий кабінет із вікнами на схід, де можна помолитися. Є можливість відпочивати, грати у футбол, розповів Матвієнко.

За його словами, військовополонені також отримують зарплатню за роботу, яка "не утискає їхніх прав та гідності". Ця діяльність також здійснюється згідно з нормами Женевських конвенцій.

Відповідаючи на запитання, як розраховується розмір зарплатні, Матвієнко сказав "Згідно з нормами Женевських конвенцій, військовополонений, який працює, має отримувати 0,25 швейцарських франків".

Він додав, що працюють усі – від солдатів до офіцерів, хоча останнім дозволяють і не працювати.

ДОВІДКА. "Хочу жити" – державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки для військовослужбовців збройних сил Росії з добровільної здачі в полон.

Читайте також: Буданов: У перші дні вторгнення Росія захопила страшну кількість заручників

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаполонвійськовополоненийхочу житивіталій матвієнко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 