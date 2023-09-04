"Хочу жити". Військовополонені росіяни в Україні мають стоматолога, церкву, зарплатню – Meduza

Речник українського державного проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко розповів російському опозиційному виданню Meduza, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених. За його словами, це схоже на "дитячі табори".

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"Я кілька разів відвідував табір для військовополонених і хочу сказати, що умови там і справді шикарні, це дійсно схоже на дитячі табори", – сказав він.

Матвієнко розповів, що там немає решіток на вікнах, а російські військовополонені сплять не на двоярусних, а на одномісних ліжках.

Вони також мають можливість отримати лікування та зв'язатися з рідними.

"Усе згідно з нормами Женевських конвенцій. Хоча за Женевськими конвенціями зв'язок із рідними передбачається за листуванням. Але у нас XXI століття, тож лист – лише один із варіантів, можна і зателефонувати", – пояснив представник проєкту.

На території табору є також стоматологічний кабінет і церква. Для мусульман – окремий кабінет із вікнами на схід, де можна помолитися. Є можливість відпочивати, грати у футбол, розповів Матвієнко.

За його словами, військовополонені також отримують зарплатню за роботу, яка "не утискає їхніх прав та гідності". Ця діяльність також здійснюється згідно з нормами Женевських конвенцій.

Відповідаючи на запитання, як розраховується розмір зарплатні, Матвієнко сказав "Згідно з нормами Женевських конвенцій, військовополонений, який працює, має отримувати 0,25 швейцарських франків".

Він додав, що працюють усі – від солдатів до офіцерів, хоча останнім дозволяють і не працювати.

ДОВІДКА. "Хочу жити" – державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки для військовослужбовців збройних сил Росії з добровільної здачі в полон.

У березні 2023 року повідомлялося, що росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон – у березні був рекорд за зверненнями.

27 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що з початку роботи проєкту "Хочу жити" 24 000 росіян виявили бажання здатися в полон.

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