Понад 300 російських військових здалися в полон через проєкт "Хочу жити" – ГУР

Андрій Юсов (Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO)

Головне управління розвідки повідомило, що через державний проєкт "Хочу жити" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими здалися в полон уже 300 росіян.

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"Кількість звернень до державного проєкту "Хочу жити" справді зросла і кількість бажаючих здатись в полон стала більшою. Лише в рамках цього проєкту понад 300 російських окупантів здалось в полон, і частина з них одразу висловила бажання не бути обміняними, а навіть доєднатися до Сил оборони України", – розказав представник ГУР Андрій Юсов.

Проєкт "Хочу жити" дозволяє російським військовим добровільно здатися в полон. Він створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки для військовослужбовців збройних сил Росії з добровільної здачі в полон.

Речник проєкту Віталій Матвієнко торік казав, що умови, в яких тримають цих полонених, схожі на дитячі табори. У них немає решіток на вікнах і сплять вони на звичайних, а не двоярусних ліжках.