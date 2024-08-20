ГУР: Росіянин перейшов на бік України та підірвав комбата "Шторм Z" разом з офіцерами – відео

Сільвер - росіянин, що перейшов на бік України (Фото: ГУР)

Державний проєкт "Хочу жить" та Легіон Свобода Росії, який воює на боці України, провели спецоперацію "Очерет" – під час якої російський військовий підірвав штаб офіцерів підрозділу "Шторм Z" та перейшов на бік України. Про це повідомило Головне управління розвідки.

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Воєнна розвідка так описує операцію "Очерет":

→ взимку 2024 року росіянин, пілот FPV-дронів, з позивним Сільвер вийшов на зв'язок із Легіоном Свобода Росії;

→ Сільвер каже, що піти на співпрацю з Україною його спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, зокрема, позасудові страти, побиття та побори у підрозділі;

→ під час взаємодії з росіянином Україна отримала цінну розвідувальну інформацію про розташування, чисельність та наміри окупантів на конкретному напрямку фронту;

→ у зручний момент Сільвер кинув гранату до вентиляційного отвору підвалу штабу "Шторм Z", де в той момент спав його командир батальйону та інші офіцери РФ.

"Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", ― заявив Сільвер.

Після підриву, пише ГУР, росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. Зараз він став рекрутом Легіону Свобода Росії.

Це військове з'єднання опублікувало відео з вибухом гранати у підвалі штабу "Шторм Z":

"Хочу жить" – український державний проєкт, за допомогою якого російські військові можуть добровільно здатися у полон.

Станом на 22 червня 2024-го через "Хочу жить" здалися 300 росіян, повідомляла воєнна розвідка.

"Шторм Z" – російські штурмові загони, у які, зокрема, вербують ув'язнених. У березні голова Російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, повідомив, що у складі підрозділу є полонені з терористичної групи Вагнера та "Шторм-Z".

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