ВМС подтвердили – вместе с СБУ уничтожили склад "шахедов" и ликвидировали инструкторов

Иллюстративное фото: ресурс окупантов

Военно-морские силы ВСУ сообщили об совместном со Службой безопасности Украины уничтожении российского склада дронов-камикадзе типа Shahed и сопутствующей инфраструктуры, а также ликвидации инструкторов оккупантов. Боевая работа прошла в ночь на 21 июня.

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Подтверждением успешного удара служат новые спутниковые съемы, отмечают в ВМС.

Ранее их опубликовал OSINT-аналитик Брейди Африк, отметив, что в кадрах учебный центр противовоздушной обороны возле российского города Ейска, что в 130 километрах от линии фронта.

The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery



This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws — Brady Africk (@bradyafr) June 22, 2024

Военные сообщили об уничтожении в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению беспилотников Shahed-136 ("Герань-2"), а также учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих дронов, расположенных в Краснодарском крае РФ. Ранее поражение подтверждал и Генеральный штаб ВСУ, однако не уточнял, кто именно из Сил обороны совершил его.

Кроме уничтожения "шахедов" также были ликвидированы квалифицированные инструкторы: они готовили персонал по обслуживанию пусков этих дронов и тех курсантов, которых обучали наносить удары беспилотниками по территории Украины, отмечает ВМС.

21 июня Украина также атаковала сразу четыре нефтеперерабатывающих завода в России.

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