ВМС подтвердили – вместе с СБУ уничтожили склад "шахедов" и ликвидировали инструкторов

Военно-морские силы ВСУ сообщили об совместном со Службой безопасности Украины уничтожении российского склада дронов-камикадзе типа Shahed и сопутствующей инфраструктуры, а также ликвидации инструкторов оккупантов. Боевая работа прошла в ночь на 21 июня.

Подтверждением успешного удара служат новые спутниковые съемы, отмечают в ВМС.

Ранее их опубликовал OSINT-аналитик Брейди Африк, отметив, что в кадрах учебный центр противовоздушной обороны возле российского города Ейска, что в 130 километрах от линии фронта.

The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery



This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws