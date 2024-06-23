ВМС подтвердили – вместе с СБУ уничтожили склад "шахедов" и ликвидировали инструкторов
Военно-морские силы ВСУ сообщили об совместном со Службой безопасности Украины уничтожении российского склада дронов-камикадзе типа Shahed и сопутствующей инфраструктуры, а также ликвидации инструкторов оккупантов. Боевая работа прошла в ночь на 21 июня.
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Подтверждением успешного удара служат новые спутниковые съемы, отмечают в ВМС.
Ранее их опубликовал OSINT-аналитик Брейди Африк, отметив, что в кадрах учебный центр противовоздушной обороны возле российского города Ейска, что в 130 километрах от линии фронта.
The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery— Brady Africk (@bradyafr) June 22, 2024
This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws
Военные сообщили об уничтожении в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению беспилотников Shahed-136 ("Герань-2"), а также учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих дронов, расположенных в Краснодарском крае РФ. Ранее поражение подтверждал и Генеральный штаб ВСУ, однако не уточнял, кто именно из Сил обороны совершил его.
Кроме уничтожения "шахедов" также были ликвидированы квалифицированные инструкторы: они готовили персонал по обслуживанию пусков этих дронов и тех курсантов, которых обучали наносить удары беспилотниками по территории Украины, отмечает ВМС.
- 21 июня Украина также атаковала сразу четыре нефтеперерабатывающих завода в России.
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