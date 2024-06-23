ВМС підтвердили – разом з СБУ знищили склад "шахедів" і ліквідували інструкторів окупантів
Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про спільне зі Службою безпеки України знищення російського складу дронів-камікадзе типу Shahed і супутньої інфраструктури, а також ліквідацію інструкторів окупантів. Бойова робота відбулася у ніч на 21 червня.

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Підтвердженням успішного удару слугують нові супутникові знімки, зазначають у ВМС.

Раніше їх опублікував OSINT-аналітик Брейді Афрік, зазначивши, що на кадрах навчальний центр протиповітряної оборони біля російського міста Єйська, що за 130 кілометрів від лінії фронту.

Військові повідомили про знищення у ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування безпілотників Shahed-136 ("Герань-2"), а також навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих дронів, що розташовані у Краснодарському краї РФ. Раніше ураження підтверджував і Генеральний штаб ЗСУ, проте не уточнював, хто саме з Сил оборони здійснив його.

Крім знищення "шахедів" також було ліквідовано кваліфікованих інструкторів: вони готували персонал з обслуговування пусків цих дронів і тих курсантів, яких навчали завдавати ударів безпілотниками по території України, зауважує ВМС.

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