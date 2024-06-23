ВМС підтвердили – разом з СБУ знищили склад "шахедів" і ліквідували інструкторів окупантів

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про спільне зі Службою безпеки України знищення російського складу дронів-камікадзе типу Shahed і супутньої інфраструктури, а також ліквідацію інструкторів окупантів. Бойова робота відбулася у ніч на 21 червня.

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Підтвердженням успішного удару слугують нові супутникові знімки, зазначають у ВМС.

Раніше їх опублікував OSINT-аналітик Брейді Афрік, зазначивши, що на кадрах навчальний центр протиповітряної оборони біля російського міста Єйська, що за 130 кілометрів від лінії фронту.

The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery



This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws — Brady Africk (@bradyafr) June 22, 2024

Військові повідомили про знищення у ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування безпілотників Shahed-136 ("Герань-2"), а також навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих дронів, що розташовані у Краснодарському краї РФ. Раніше ураження підтверджував і Генеральний штаб ЗСУ, проте не уточнював, хто саме з Сил оборони здійснив його.

Крім знищення "шахедів" також було ліквідовано кваліфікованих інструкторів: вони готували персонал з обслуговування пусків цих дронів і тих курсантів, яких навчали завдавати ударів безпілотниками по території України, зауважує ВМС.

21 червня Україна також атакувала одразу чотири нафтопереробні заводи у Росії.

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