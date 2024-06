ВМС підтвердили – разом з СБУ знищили склад "шахедів" і ліквідували інструкторів окупантів

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про спільне зі Службою безпеки України знищення російського складу дронів-камікадзе типу Shahed і супутньої інфраструктури, а також ліквідацію інструкторів окупантів. Бойова робота відбулася у ніч на 21 червня.

Підтвердженням успішного удару слугують нові супутникові знімки, зазначають у ВМС.

Раніше їх опублікував OSINT-аналітик Брейді Афрік, зазначивши, що на кадрах навчальний центр протиповітряної оборони біля російського міста Єйська, що за 130 кілометрів від лінії фронту.

The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery



This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws