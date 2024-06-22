Сили оборони України попали по базі "шахедів" біля Єйська – фото з супутника
Внаслідок українського удару 21 червня був пошкоджений 726 навчальний центр ППО біля російського міста Єйська (узбережжя Азовського моря). Про це свідчить супутникове фото, опубліковане OSINT-аналітиком Брейді Афріком у соцмережі X (Twitter).
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The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery— Brady Africk (@bradyafr) June 22, 2024
This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws
Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю повідомив, що Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування дронів Shahed-136 (Герань-2), навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи українські військові зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.
Супутникові фото підтверджують цю інформацію.
Російське видання Astra з посиланням на власні джерела в екстрених службах Краснодарського краю повідомляє, що в результаті удару по казармі військової частини 33859 в Єйську було пошкоджено будівлю, а також поранено дев’ять російських військових.
- 21 червня Україна також атакувала одразу чотири нафтопереробні заводи у Росії.