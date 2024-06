Сили оборони України попали по базі "шахедів" біля Єйська – фото з супутника

Внаслідок українського удару 21 червня був пошкоджений 726 навчальний центр ППО біля російського міста Єйська (узбережжя Азовського моря). Про це свідчить супутникове фото, опубліковане OSINT-аналітиком Брейді Афріком у соцмережі X (Twitter).

The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery



This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws