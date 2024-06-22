Силы обороны Украины попали по базе "шахедов" возле Ейска – фото со спутника
В результате украинского удара 21 июня был поврежден 726 учебный центр ПВО возле российского города Ейска (побережье Азовского моря). Об этом свидетельствует спутниковое фото, опубликованное OSINT-аналитиком Брейди Африком в соцсети X (Twitter).
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The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery— Brady Africk (@bradyafr) June 22, 2024
This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws
Генеральный штаб ВСУ в пятницу сообщил, что Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению дронов Shahed-136 (Герань-2), учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы украинские военные зафиксировали серию взрывов и пожар с последующей детонацией.
Спутниковые фото подтверждают эту информацию.
Российское издание Astra со ссылкой на собственные источники в экстренных службах Краснодарского края сообщает, что в результате удара по казарме воинской части 33 859 в Ейске было повреждено здание, а также ранены девять российских военных.
- 21 июня Украина также атаковала сразу четыре нефтеперерабатывающих завода в России.