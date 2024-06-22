Силы обороны Украины попали по базе "шахедов" возле Ейска – фото со спутника
В/ч до атаки (Фото: Google Maps)

В результате украинского удара 21 июня был поврежден 726 учебный центр ПВО возле российского города Ейска (побережье Азовского моря). Об этом свидетельствует спутниковое фото, опубликованное OSINT-аналитиком Брейди Африком в соцсети X (Twitter).

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Генеральный штаб ВСУ в пятницу сообщил, что Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению дронов Shahed-136 (Герань-2), учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы украинские военные зафиксировали серию взрывов и пожар с последующей детонацией.

Спутниковые фото подтверждают эту информацию.

Российское издание Astra со ссылкой на собственные источники в экстренных службах Краснодарского края сообщает, что в результате удара по казарме воинской части 33 859 в Ейске было повреждено здание, а также ранены девять российских военных.

Shahedвойнакраснодарский край