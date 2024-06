Силы обороны Украины попали по базе "шахедов" возле Ейска – фото со спутника

В результате украинского удара 21 июня был поврежден 726 учебный центр ПВО возле российского города Ейска (побережье Азовского моря). Об этом свидетельствует спутниковое фото, опубликованное OSINT-аналитиком Брейди Африком в соцсети X (Twitter).

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery



This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws