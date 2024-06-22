Силы обороны Украины попали по базе "шахедов" возле Ейска – фото со спутника

В/ч до атаки (Фото: Google Maps)

В результате украинского удара 21 июня был поврежден 726 учебный центр ПВО возле российского города Ейска (побережье Азовского моря). Об этом свидетельствует спутниковое фото, опубликованное OSINT-аналитиком Брейди Африком в соцсети X (Twitter).

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The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery



This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws — Brady Africk (@bradyafr) June 22, 2024

Генеральный штаб ВСУ в пятницу сообщил, что Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению дронов Shahed-136 (Герань-2), учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы украинские военные зафиксировали серию взрывов и пожар с последующей детонацией.

Спутниковые фото подтверждают эту информацию.

Российское издание Astra со ссылкой на собственные источники в экстренных службах Краснодарского края сообщает, что в результате удара по казарме воинской части 33 859 в Ейске было повреждено здание, а также ранены девять российских военных.