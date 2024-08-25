Речник ЗСУ: На агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані росіяни

На території заводу вже не перший місяць залишаються заблокованими російські військові. Їхню кількість у ЗСУ не називають

Агрегатний завод у Вовчанську (Фото: Facebook)

Російські військові вже кілька місяців залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев.

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За його словами, на заводі у Вовчанську вже не перший місяць залишаються окупанти "одного з підрозділів" - їх блокують Сили оборони.

"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - розповів речник.

Загалом росіяни продовжують використовувати безпілотники для виконання логістичних завдань, зокрема на території агрегатного заводу, додав Саранцев.

22 серпня 2024 року бійці 3 ОШБр повідомили, що просуваються на Харківському напрямку вглиб фронту на майже два квадратних кілометри.

Наступного дня президент Зеленський підтвердив це: "Витискаємо російську армію, поступово".

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