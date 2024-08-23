Зеленський – про Харківський напрямок: Витискаємо російську армію, поступово
Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що українські військові витискають російських загарбників з Харківської області.
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Глава держави наголосив, що з початку травня Сили оборони змогли зупинити наступ російських військ на Харків.
Він повідомив, що спілкувався з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським про бої на Харківщині.
"Витискаємо російську армію, поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить нашу Україну", – заявив Зеленський.
- 22 серпня 2024 року бійці 3 ОШБр повідомили, що просуваються на Харківському напрямку вглиб фронту на майже два квадратних кілометри.
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