Зеленський – про Харківський напрямок: Витискаємо російську армію, поступово

"Окупант не підкорить Харків, не підкорить нашу Україну", – заявив Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що українські військові витискають російських загарбників з Харківської області.

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Глава держави наголосив, що з початку травня Сили оборони змогли зупинити наступ російських військ на Харків.

Він повідомив, що спілкувався з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським про бої на Харківщині.

"Витискаємо російську армію, поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить нашу Україну", – заявив Зеленський.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

22 серпня 2024 року бійці 3 ОШБр повідомили, що просуваються на Харківському напрямку вглиб фронту на майже два квадратних кілометри.

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