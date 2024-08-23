Зеленский – о Харьковском направлении: Вытесняем российскую армию, постепенно

"Оккупант не покорит Харьков, не покорит нашу Украину", – заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что украинские военные вытесняют российских захватчиков из Харьковской области.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Глава государства подчеркнул, что с начала мая Силы обороны смогли остановить наступление российских войск на Харьков.

Он сообщил, что общался с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским о боях на Харьковском направлении.

"Вытесняем российскую армию, постепенно. Оккупант не покорит Харьков, не покорит нашу Украину", – заявил Зеленский.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

22 августа 2024 года бойцы 3 ОШБр сообщили, что продвигаются на Харьковском направлении вглубь фронта на почти два квадратных километра.

Смотрите также: Третья штурмовая начала наступление "где-то в Харьковской области" – видео