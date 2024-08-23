Зеленский – о Харьковском направлении: Вытесняем российскую армию, постепенно
Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что украинские военные вытесняют российских захватчиков из Харьковской области.
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Глава государства подчеркнул, что с начала мая Силы обороны смогли остановить наступление российских войск на Харьков.
Он сообщил, что общался с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским о боях на Харьковском направлении.
"Вытесняем российскую армию, постепенно. Оккупант не покорит Харьков, не покорит нашу Украину", – заявил Зеленский.
- 22 августа 2024 года бойцы 3 ОШБр сообщили, что продвигаются на Харьковском направлении вглубь фронта на почти два квадратных километра.
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