Третья штурмовая начала наступление "где-то в Харьковской области" – видео

Заместитель командира 3 ОШБр Жорин не указал, на каком именно участке фронта началось наступление украинских бойцов. Детали – впоследствии

Фото: пресс-служба 3 ОШБр

Украинские военные начали наступление на Харьковском направлении. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, опубликовав соответствующее видео.

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"Имеем хорошие новости на своем направлении. В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия", – подписал военный ролик.

О каком участке фронта в Харьковской области идет речь неизвестно. Детали Жорин пообещал позже.

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7 августа 2024 сообщалось, что с начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности – района Волчанская, что может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.

9 августа ВСУ сообщили, что россияне готовятся к ведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки, а также в районе агрегатного завода.

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