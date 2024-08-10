Россия жертвует наступлением в Харьковской области из-за ситуации в Курской – ISW

Аналитики ISW считают, что Кремль воспринимает ситуацию в Курской области более приоритетной, чем наступление в Харьковской

Курская область, Суджа (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российское военное командование передислоцирует часть Северной группировки войск в Курскую область; это может указывать на то, что Москва считает защиту Курской области важнее наступления на Харьковскую. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики считают, что Кремль воспринимает ситуацию в Курской области более приоритетной, чем наступление в Харьковской.

Отмечается, что российское военное командование, возможно, сейчас перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше оснащенные фронтовые подразделения с востока и юга Украины.

Однако для их прибытия в Курскую область может потребоваться дополнительное время. Существует возможность, что эти подразделения начнут прибывать в Курскую область в ближайшие дни, добавляет ISW.

Институт изучения войны одновременно допускает, что командование страны-агрессора сталкивается с давлением во время передислокации сил из других оперативных направлений в попытках не допустить срыва наступательных операций на востоке Украины.

Инфографика: ISW

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили так называемый режим контртеррористической операции.

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