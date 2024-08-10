ISW розповів, як Росія жертвує наступом на Харківщині через події у Курській області

Аналітики ISW вважають, що Кремль сприймає ситуацію у Курській області пріоритетнішою за наступ у Харківській

Курська область, Суджа (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російське військове командування передислоковує частину Північного угруповання військ до Курської області; це може вказувати на те, що Москва вважає захист Курської області важливішим за наступ на Харківщині. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики вважають, що Кремль сприймає ситуацію у Курській області пріоритетнішою за наступ у Харківській.

Зазначається, що російське військове командування, можливо, зараз перекидає до Курської області більш досвідчені та краще оснащені фронтові підрозділи зі сходу та півдня України.

Однак для їх прибуття до Курської області може знадобитися додатковий час. Існує ймовірність, що ці підрозділи почнуть прибувати до Курської області найближчими днями, додає ISW.

Інститут вивчення війни водночас допускає, що командування країни-агресора стикається з тиском під час передислокації сил з інших оперативних напрямків у спробах не допустити зриву наступальних операцій на сході України.

Інфографіка: ISW

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

В ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській та Брянській областях оголосили так званий режим контртерористичної операції.

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