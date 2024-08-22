Третя штурмова розпочала наступ "десь на Харківщині" – відео

Заступник командира 3 ОШБр Жорін не вказав, на якій саме ділянці фронту розпочався наступ українських бійців. Деталі – згодом

Фото: пресслужба 3 ОШБр

Українські військові розпочали наступ на Харківському напрямку. Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, опублікувавши відповідне відео.

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"Маємо хороші новини на своєму напрямку. В зоні відповідальності нашої Третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії", – підписав ролик військовий.

Про яку ділянку фронту у Харківській області йдеться, невідомо. Деталі Жорін пообіцяв повідомити згодом.

Увага! Якщо відео не програється, спробуйте подивитися його тут.

7 серпня 2024 року повідомлялося, що від початку тижня у Харківській області зазначається значне посилення кількості обстрілів із боку Росії, зокрема – району Вовчанська, що може вказувати на наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

9 серпня ЗСУ повідомили, що росіяни готуються до ведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови, а також у районі агрегатного заводу.

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