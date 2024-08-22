Третя штурмова розпочала наступ "десь на Харківщині" – відео
Українські військові розпочали наступ на Харківському напрямку. Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, опублікувавши відповідне відео.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
"Маємо хороші новини на своєму напрямку. В зоні відповідальності нашої Третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії", – підписав ролик військовий.
Про яку ділянку фронту у Харківській області йдеться, невідомо. Деталі Жорін пообіцяв повідомити згодом.
Увага! Якщо відео не програється, спробуйте подивитися його тут.
- 7 серпня 2024 року повідомлялося, що від початку тижня у Харківській області зазначається значне посилення кількості обстрілів із боку Росії, зокрема – району Вовчанська, що може вказувати на наміри ворога розпочати активні штурмові дії.
- 9 серпня ЗСУ повідомили, що росіяни готуються до ведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови, а також у районі агрегатного заводу.
Читайте також: ISW розповів, як Росія жертвує наступом на Харківщині через події у Курській області