"Главная задача выполнена". Бойцы 3 ОШБр продвигаются в Харьковской области

Фото: пресс-служба 3 ОШБр

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись в Харьковской области вглубь фронта почти на два квадратных километра. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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"Третья штурмовая наступает в Харьковской области, возвращаем территории. В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта на почти два квадратных километра", – говорится в сообщении.

Командир 3 ОШБр Андрей Белецкий отчитался, что главная задача операции – сбить наступательный потенциал 20 армии РФ – выполнена. По его словам, соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника.

За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения было разбито или поражено, добавили в пресс-службе.

"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики", – рассказал Белецкий.

7 августа 2024 сообщалось, что с начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности – района Волчанская, что может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.

9 августа ВСУ сообщили, что россияне готовятся к ведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки, а также в районе агрегатного завода.

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