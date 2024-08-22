"Головна задача виконана". Бійці 3 ОШБр просуваються у Харківській області

Фото: пресслужба 3 ОШБр

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись у Харківській області вглиб фронту на майже два квадратних кілометри. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території. Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратних кілометри", – йдеться у повідомленні.

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький відзвітував, що головна задача операції – збити наступальний потенціал 20 армії РФ – виконана. За його словами, співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння було розбито або уражено, додали у пресслужбі.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу – штурмовики", – розповів Білецький.

7 серпня 2024 року повідомлялося, що від початку тижня у Харківській області зазначається значне посилення кількості обстрілів із боку Росії, зокрема району Вовчанська, що може вказувати на наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

9 серпня ЗСУ повідомили, що росіяни готуються до ведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови, а також у районі агрегатного заводу.

Читайте також: Фільм "Ми були рекрутами" про 3 штурмову бригаду вийшов на Netflix