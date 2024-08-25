Спикер ВСУ: На агрегатном заводе в Волчанске уже несколько месяцев заблокированы россияне

На территории завода уже не первый месяц остаются заблокированными российские военные. Их количество в ВСУ не называют

Агрегатный завод в Волчанске (Фото: Facebook)

Российские военные уже несколько месяцев остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

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По его словам, на заводе в Волчанске уже не первый месяц остаются оккупанты "одного из подразделений" - их блокируют Силы обороны.

"В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там понесут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые те, которые могут вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям", - рассказал спикер.

В целом россияне продолжают использовать беспилотники для выполнения логистических задач, в том числе на территории агрегатного завода, добавил Саранцев.

22 августа 2024 года бойцы 3 ОШБр сообщили, что продвигаются на Харьковском направлении вглубь фронта на почти два квадратных километра.

На следующий день президент Зеленский подтвердил это: "Выжимаем российскую армию, постепенно".

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