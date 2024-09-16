Росіяни вдарили біля Агрегатного заводу у Вовчанську й завдали втрат своїм же – ЗСУ

Військові РФ вже декілька місяців заблоковані на цьому підприємстві

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У Вовчанську Харківської області росіяни обстріляли райони біля Агрегатного заводу – й цим завдали втрат своїм же підрозділам. Про це повідомило українське оперативно-тактичне угруповання "Харків".

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За даними військових, у вечірній час 15 вересня загарбники на півночі Вовчанська здійснили спробу доставити особовий склад на автомобільній техніці – її знищили завдяки вогневому ураженню.

А окрім цього, пише ОТУ, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню для ураження районів, прилеглих до Агрегатного заводу, – і цим завдали втрат власним підрозділам.

Також у Вовчанську росіяни проводять заходи з евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення, підсумовують у повідомленні.

Раніше, 25 серпня, речник угруповання Віталій Саранцев повідомив, що російські військові вже кілька місяців залишаються заблокованими на Агрегатному заводі. Тоді він зазначав, що в цілому загарбники продовжують використовувати безпілотники для виконання логістичних завдань, зокрема на території цього заводу.

Обведене червоним – загарбники на Агрегатному заводі у Вовчанську (Мапа: Deepstate)

Мапа: Deepstate

Росіяни почали свій наступ на Харківщині 10 травня, а наприкінці місяця вони вже завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

У липні в ОТУ "Харків" повідомили, що окупанти "зменшили апетити" на півночі Харківщини й відмовилися від окупації обласного центру, проте все одно мріють підійти до нього на відстань гарматного пострілу – тому й вперто атакували у районі Липців.

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