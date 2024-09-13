На Покровському напрямку бійці 14 штурмової бригади Нацгвардії "Червона калина" на БТР провели штурм російських позицій. Захисники з НГУ за відповідних умов проводять точкові штурмові дії по російських позиціях, розповів LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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"На Покровському напрямку гвардійці не лише утримують свої позиції, а за відповідних умов, подавивши вогневі засоби противника та ретельно провівши розвідку, проводять точкові штурмові дії по позиціях", – повідомив він.

На відео показано робота екіпажу зсередини БТР-4Е "Буцефал" – це восьмиколісний бронетранспортер української розробки.

НГУ так описує події: екіпаж з бригади "Червона калина" висунувся до позицій росіян на Покровському напрямку із завданням швидко відпрацювати, не зупиняти рух та завдати максимального ураження загарбникам, що і було виконано бійцями.

Станом на 12 вересня росіяни залишили Покровську громаду без світла, газу та води. Влада наголошує: єдиний вихід – евакуація, поки є можливість виїхати з міста.

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