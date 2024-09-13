В Покровском направлении бойцы 14-й штурмовой бригады Нацгвардии "Красная калина" на БТР провели штурм российских позиций. Защитники из НГУ при соответствующих условиях проводят точечные штурмовые действия по российским позициям, рассказал LIGA.net спикер Национальной гвардии Руслан Музычук,

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"На Покровском направлении гвардейцы не только удерживают свои позиции, а при соответствующих условиях, подавив огневые средства противника и тщательно проведя разведку, проводят точечные действия по позициям", – сообщил он.

На видео показана работа экипажа изнутри БТР-4Е "Буцефал" – это восьмиколесный бронетранспортер украинской разработки.

НГУ так описывает события: экипаж из бригады "Красная Калина" выдвинулся к позициям россиян на Покровском направлении с задачей быстро отработать, не останавливать движение и нанести максимальное поражение захватчикам – что и было исполнено бойцами.

По состоянию на 12 сентября россияне покинули Покровскую общину без света, газа и воды. Власти подчеркивают: единственный выход – эвакуация, пока есть возможность уехать из города.

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